Karşılaşmanın 28. dakikasında Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Wout Weghorst'un ilk yarının son dakikasında attığı golle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Hadergjonaj'ın yerine 29. dakikada oyuna giren Ahmet Engin, 69. dakikada attığı golle Kasımpaşa'yı oyuna ortak etmesine rağmen 3 puanı alan taraf siyah-beyazlılar oldu.

İç sahada yenilmezlik serisi 5 maç oldu

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiytele iç sahada yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.

Başakşehir maçı sonrasında Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa'ya da mağlup etti.

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son 5 maçında 11 puan topladı.

Cenk Tosun gollerine devam ediyor

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta göreve başlamasının ardından kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, 2 haftalık aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı.

Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti.

HangiKredi Ümraniyespor'a 2 gol atan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.

Weghorst 8. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda 8. golünü kaydetti.

İlk yarının son dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Weghorst, 1 haftalık aranın ardından yeniden gol atmayı başardı.

Hollandalı futbolcu bu sezon, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, İstanbulspor, Atakaş Hatayspor, HangiKredi Ümraniyespor (2) ve Gaziantep FK maçlarında da Beşiktaş adına topu filelerle buluşturan isim olmuştu.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun gol sevinci sırasında kale arkasındaki tribünün önünde veda anlamına gelen şekilde el sallaması ise dikkati çekti.

Salih Uçan cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta 82. dakikada sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Salih Uçan bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü.

Saiss 63 gün sonra forma giydi

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Romain Saiss, 63 gün sonra savunmadaki yerine döndü.

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyen Saiss, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Tedavisi devam ettiği sürede Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyen Faslı oyuncu, 83. dakikada Redmond'un yerine oyuna girerek 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu.