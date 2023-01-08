Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son üç maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, 16 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 elde etti.

Sekiz galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Adana Demirspor ise 30 puanla Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alıyor.

Mahmut Tekdemir'in cezası bitti

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir, Adana Demirspor'a karşı forma giyebilecek.

Sakatlığı bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Ligde topladığı 30 puanla dördüncü sırada bulunan Adana Demirspor, Başakşehir karşısında galip gelmeye çalışacak.

Geride kalan hafta İstanbulspor'u 6-0 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetini elde eden Adana ekibi, zirve yarışını sürdürmek için 3 maçtır yenilmeyen rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ilk maçta 2-1 yenildiği Başakşehir'i ikinci karşılaşmada aynı skorla mağlup etmişti.