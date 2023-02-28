Tedavisi sırasında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüntülü görüşen Cihan Emir Parlak için sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…"