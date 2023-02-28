Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım taraftarı alınmayacak.

İl Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda; Fenerbahçe taraftarının güvenlik gerekçesiyle oynanacak olan müsabakada tribüne girmemesi kararlaştırıldı.

Bu karar Fenerbahçe, Kayserispor, İl Emniyet Müdürlüğü ve Passolig'e tebliğ edildi. Passolig de karar üzerine misafir tribün bilet satışını kapattı.