Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili açıklama
Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim." sözlerini sevinçle karşıladıklarını duyurdu.
Dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin bugün Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine Fatih Karagümrük Kulübünün sosyal medya hesabından, şu paylaşım yapıldı:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz."
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı’nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza hoşgeldiniz diyoruz. pic.twitter.com/BEmbKUbn4E— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 28, 2023
Etiketler: Devlet Bahçeli Fatih Karagümrük MHP
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