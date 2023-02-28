Dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin bugün Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine Fatih Karagümrük Kulübünün sosyal medya hesabından, şu paylaşım yapıldı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz."