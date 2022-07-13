Sarı kırmızılılardan Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama “Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır."