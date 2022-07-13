Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması
Galatasaray, Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sarı kırmızılılardan Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
"Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama “Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır."
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