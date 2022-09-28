Ligde şu ana dek 4 dış saha maçına çıkan sarı kırmızılı ekip, bu süreçte mağlup olmadı. 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan Galatasaray, bu alanda lider durumda bulunuyor.

Deplasman maçlarında kalesinde yalnızca 2 gol gören sarı kırmızılılar, ligin geri kalanında da bu istatistiği sürdürmek istiyor.

Galatasaray, önündeki zorlu fikstürü de kayıpsız geçmeyi amaçlıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Dünya Kupası için lige verilecek araya kadar 6 maça çıkacak.

Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmaların 4'ünde Nef Stadı dışında olacak.

İlk iki maçını Adana ve Kayseri'de oynayacak Galatasaray, diğer iki deplasman maçında ise Vavacars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Dış sahadaki olumlu gidişatını devam ettirmeyi amaçlayan sarı kırmızılılar, Dünya Kupası için verilecek araya zirvede girmek istiyor.

Diğer yandan Galatasaray, 2022/2023 sezonunda giyeceği alternatif formayı tanıttı. Tanıtım videosunda Icardi, Oliveira, Sacha Boey ve Barış Alper de yer aldı.