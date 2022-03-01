Galatasaray'da son 2 maçta tecrübe ağır bastı. Sarı kırmızılılar, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını deneyimli isimlerinin attığı goller ve yaptığı asistlerle kazandı.

İki maçta 30 yaş üstü futbolcular 6 gol attı

Devre arasında kadroya katılan Gomis, sarı kırmızılı forma ile 2'nci döneminde de gollerine devam etti. 36 yaşındaki futbolcu, sonradan oyuna girdiği Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında 3 gol atmayı başardı.

Sezon başında transfer olan Patrick Van Aanholt ise 31 yaşında. Hollandalı futbolcu, Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle ön plana çıktı. Van Aanholt'un, ligde iki asisti bulunuyor.

Son 2 maçta alınan galibiyetlerde katkı sağlayan bir diğer isim ise 35 yaşındaki Ryan Babel. Torrent’in ısrarla forma verdiği Hollandalı futbolcu, Çaykur Rizespor'a attığı penaltı golü ile galibiyette pay sahibi oldu.

Çaykur Rizespor maçında oyuna 80'inci dakikada dahil olan Sofiane Feghouli de mücadeleyi iki gol pasıyla tamamladı.

Fernando Muslera takıma katıldı

Diğer yandan Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor. Sivas deplasmanında sakatlanan Uruguaylı kaleci, takıma katıldı. Muslera’nın dönüşü ile birlikte Domenec Torrent’i zor bir karar bekliyor.

Devre arasında transfer edilen Inaki Pena, son 4 maçta 90 dakika forma giydi. İspanyol teknik adamın, Barcelona maçı öncesi Muslera’yı Konya kafilesine dahil etmesi bekleniyor.