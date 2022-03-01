Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da yapılacak Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nı iptal edildi
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Kazan'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Şampiyonası'nı iptal etti.
FINA'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaşanan olayların endişeye neden olduğu belirtildi. 23-28 Ağustos tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde 8'incisi düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası iptal edildi.
Organizasyonlarda, Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak mücadele edebileceği, bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmayacağı bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2014 yılında verilen FINA Nişanı'nın da geri alındığı aktarıldı.
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