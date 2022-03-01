FINA'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaşanan olayların endişeye neden olduğu belirtildi. 23-28 Ağustos tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde 8'incisi düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası iptal edildi.

Organizasyonlarda, Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak mücadele edebileceği, bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2014 yılında verilen FINA Nişanı'nın da geri alındığı aktarıldı.