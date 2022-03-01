Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldı.
"Kulübümüz, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/NlrkpyLY7W— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) March 1, 2022
Etiketler: Yeni Malatyaspor Süper Lig
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