Sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Kamerun asıllı Fransız futbolcunun tedavisine başlandı.

Boey, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ümit milli takımda sakatlanan ve sağ el kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz ise ameliyat edildi.

Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcu istirahat süresinin ardından özel bir program dahilinde çalışmalara başlayacak.

Sakatlığı süren Arda Turan'ın tedavisine de devam ediliyor.

Milli takımı ile çıktığı son maçta kasığında ağrı hisseden Sofiane Feghouli ise günü özel program dahilinde yapılan çalışma ile tamamladı.