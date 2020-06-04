Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray'da Marcao şoku
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'da antrenmanda sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira'nın sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun dün gerçekleştirilen antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sol iç yan bağlarında esneme oluştuğu bildirildi.
Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde MR'ı çekilen Brezilyalı futbolcuda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği aktarıldı.
Marcao Teixeira'nın tedavisine başlandığı duyuruldu.
Etiketler: Galatasaray Marcao TeixeiraSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 13:30
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