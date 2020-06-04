Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tarihleri netleşen Dünya Motokros Şampiyonasının yapılacağı Afyon Motor Sporları Merkezinde incelemelerde bulundu.

Akülke, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihleri netleşen şampiyonanın ile Türkiye Motofest'le birlikte 4-5-6 Eylül'de Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ile 3 gün önce bir görüşme gerçekleştirildiğini dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Dünya Motokros Şampiyonasının İngiltere ve Hollanda'da Mart ayında ilk 2 yarışı yapılmıştı. Daha sonra yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla yarışlara ara verilmişti. Ağustos ayında Rusya, Slovakya ve Finlandiya yarışları yapılacak. 4-5-6 Eylül'de de Türkiye'de yapılacak. Takvim itibariyle 6. ayak yarışları Afyonkarahisar'da olacak. Buda aslında ülkemiz için çok değerli bir hale geldi. Hem yarışçı hem de gelen misafir sayısında önemli bir artış olacak. Ayrıca üniversite öğrencilerini de şehrimizde ağırlamış olacağız."

"Dünya Motokros Şampiyonası'yla çok önemli mesajlar vereceğiz"

Akülke, Türkiye'nin ne kadar güvenli bir ülke olduğunu, Afyonkarahisar'ın termalde ne kadar önemli bir şehir olduğunu şampiyonayla birlikte herkese duyuracaklarını vurguladı.

Şampiyona için iki gündür koordinasyon toplantıları yaptıklarını aktaran Akülke,"Bugünde öğlene kadar sahadaydık ve tüm eksiklerimizi tespit ettik. Pistte bir takım ufak tefek değişiklikler olacak. An itibariyle de çalışmalarımıza başladık. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'de bizlere tam destek verdi. İlk sene heyecanıyla bu yıl çok daha iyi bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. TMF olarak bizde bu krizi, Afyonkarahisar ve ülkemiz adına fırsata çevirmeyi düşüyoruz. Çünkü, turizm sektörü çok ciddi etkilendi. Türkiye'nin turizm alanındaki tanıtımına da Dünya Motokros Şampiyonası'yla çok önemli mesajlar vereceğiz."dedi.

"Festival etkinliklerimizi de düzenleyeceğiz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de dünyada etkili olan koronavirüs salgınından dolayı ülkemizdeki spor müsabakaları ve liglerin tamamının ertelendiğini anımsattı.

Kovid-19 ile dünyada mücadelede en iyi tedbirleri alan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Zeybek, şöyle devam etti:

"Zafer Haftası ile birlikte eylül ayının ilk günlerinde dünyaya normalleşmenin göstergesi olarak Afyonkarahisar'daki MXGP'nin 3'üncüsünü gerçekleştirerek bir mesaj vermek istiyoruz. Organizasyonumuz yine Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde yapılacak. Yine normalleşme sürecine girdiğimizde hükumetimizin almış olacağı tedbirler esas alınarak festival etkinlerimizi de düzenleyeceğiz."