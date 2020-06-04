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Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Doğan: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmeleri kararına ilişkin olarak, "Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz." ifadesini kullandı.
Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana çok zorluklarla karşılaştıklarını ve arkadaşlarıyla bunları aşmasını bildiklerini belirtti.
"İnşallah bunu da aşacağız." sözlerini kullanan Ertuğrul Doğan, UEFA'nın verdiği karara karşı "Safları sıklaştıralım.'' çağrısında bulundu.
Doğan, Trabzonspor'un ekonomik durumuna da değindi.
"Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur. Hiçbir kulübe borcu yoktur. Hiçbir oyuncuya veya menajere de borcu yoktur. Biz kimsenin kasasıyla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. Herkes de kendi işine baksın."
Etiketler: UEFA men cezası Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardım süper lig şampiyonluğu şampiyonlar ligiSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 13:21
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