Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'da iki koronavirüs vakası
Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Galatasaray Kulübü'nde bu sabah yapılan koronavirüs testleri neticesinde iki futbolcuda virüs bulgularına rastlandı.
"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır".
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/iUO3KJIyRe— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 16, 2020
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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