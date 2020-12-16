Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk
TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: Hakan Ceylan
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Menemenspor: Caner Ak
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
20 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Pakkan
19.00 İstanbulspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu
21 Aralık Pazartesi:
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok
18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş
19.00 Giresunspor-Altınordu: Burak Şeker
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