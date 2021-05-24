Galatasaray'in gündeminde, 19 Haziran’da yapılması planlanan seçimli genel kurul öncesinde iç transfer var. Sarı kırmızılılarda, mevcut yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dış transferde Alpaslan Öztürk ile anlaşıldı, Aytaç Kara ile de imza aşamasına gelindi. İç transferde ise görüşmelere devam ediliyor.

Marcao’nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. Ömer Bayram ve Luyindama ile kontrat uzatma konusunda anlaşma sağlandı.

Her iki oyuncu ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Sözleşmesi sona eren bir diğer isim ise Emre Akbaba. 28 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray’da kiralık oyuncuların dışında Şener, Linnes, Donk, Emre Taşdemir ve Arda Turan’ın sözleşmeleri 31 Mayıs’ta sona erecek.