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Spor
AA 16.02.2024 16:30

Galatasaray'da gözler Süper Lig'e döndü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da gözler Süper Lig'e döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçı öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Buruk MKE Ankaragücü maçının 11'ini netleştiriyor

Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada sahaya çıkaracağı kadroyu netleştirmeye çalışıyor. Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.

Stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. Milli futbolcunun partneri ise Davinson Sanchez-Victor Nelsson ikilisinden biri olacak.

Sağ bekte takıma yeni katılan Serge Aurier'nin sakatlığı bulunuyor. Bu bölgede son haftalarda olduğu gibi Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor.

Okan Buruk sol bekte yeni transfer Derrick Khön ve Berkan Kutlu arasında seçim yapacak. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay, kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz forma giyecek.

Forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçta ise Mauro Icardi görev yapacak.

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