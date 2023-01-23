Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
[Fotograf: AA]
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Bitexen Giresunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, bire bir savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 24 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: Galatasaray Giresunspor
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