Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa'da sahne alacak
Türkiye'yi Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 25-26 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Halkbank, Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta Avrupa'da sahne alacak.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı şu şekilde:
CEV Şampiyonlar Ligi:
25 Ocak Çarşamba:
17.30 Halkbank-Hebar Pazardzhik (Bulgaristan)
20.00 Ziraat Bankkart-ACH Volley (Slovenya)
CEV Kupası play-off turu rövanşı:
26 Ocak Perşembe:
22.30 PGE Skra (Polonya)-Galatasaray HDI Sigorta
Etiketler: Voleybol
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