Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 25 Ocak'ta yapılacak
[Fotograf: AA]
Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı, 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Divan kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 25 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılacaktır" denildi.
Etiketler: Galatasaray
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