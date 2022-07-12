Genç futbolcular, Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Savunmada görev yapan 19 yaşındaki Emin Bayram, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

"Bir hazırlık maçı oynadık, mağlup olduk ama genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üç hazırlık maçımız daha var. Hepsinden en iyi oyun ve sonuçla dönmek istiyoruz."

"Okan Hoca'yla sürekli iletişim halindeyiz"

Emin Bayram, Boluspor'da kiralık geçirdiği 1,5 sezonun kendisi için verimli geçtiğini vurguladı.

"Orada 45 maç oynadım. Burada Okan Hoca'yla sürekli iletişim halindeyiz. Kendisi de akademimizden çıktığı için gençlere çok ilgi gösteriyor. Gençler olarak ona teşekkür ediyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray akademisinden çıkıp kulübümüze büyük hizmetler veren futbolcular var. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Kulübümüze ne yararlı olacaksa, o olsun isterim. Hedefim burada kalıcı olmak ve Galatasaray'ın kaptanlığını yapmak."

[Fotoğraf: AA - Emin Bayram]

Emin Bayram, takımın tecrübeli stoperleri Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın tecrübelerinden yararlanmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Eren Aydın: Okan Hoca bizim için büyük şans

Sarı-kırmızılı takımın 19 yaşındaki forveti Eren Aydın, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktardı. Eren Aydın, çalışmalara yoğun bir tempoda devam ettiklerini anlattı.

"Bu ortama alışmamız için Okan Hoca'mız akademiden gelen oyunculara çok yardımcı oluyor. Her şey iyi geçiyor. İlk maçımızı iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Önümüzdeki üç maça daha iyi hazırlanıp, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Okan Hoca bizim için büyük bir şans. Kendisinden neler kapsak bizim için kârdır. Biz de ondan çok şey öğrenmeye çalışıyoruz. Bize çok yardımcı oluyor."

Eren Aydın, takımın tecrübeli forvetlerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

"Gomis benim için bir öğretmen gibi. Her antrenmandan sonra yanına çağırıp bir şeyler anlatıyor, gelip benimle özel çalışmalar yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Mustafa Muhammed de sürekli hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü olmam gerektiğini söylüyor. Hepsi bana çok yardımcı oluyor."

[Fotoğraf: AA - Eren Aydın]

Genç futbolcu, kamp yaptıkları otelde söylediği rap parçasının takım arkadaşları tarafından çok beğenildiğini belirtti.

"Çocukluktan beri rap müziğe ilgim var. Kampa ilk gelen gençleri de sahneye çıkartıp, şarkı söyletiyorlar. Ben rap söyledim, Yunus Akgün ağabey de paylaştı. Çok beğendiler, hatta her akşam yemeğinde söyletiyorlar."

Galatasaray'da Sergio Oliveira kampa katıldı

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı.

Salonda çalışan Omar Elabdellaoui ile hafif sakatlığı bulunan kaleci Jankat Yılmaz antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

[Fotoğraf: AA]

Sergio Oliveira kampa katıldı

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Avusturya kampına dahil oldu.

Sarı-kırmızılıların Porto'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu, antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ile bir süre sohbet etti.

Yeni takım arkadaşlarıyla da tanışan Sergio Oliveira, daha sonra sarı-kırmızılı forma altındaki ilk antrenmanını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

MOL Fehervar ile yarın hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla oynayacak.

Profertil Arena Hartberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.