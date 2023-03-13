Galatasaray, 17 Mart Cuma günü karşılaşacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılarda, bu maç öncesi Dries Mertens'in tedavisi devam ediyor. 35 yaşındaki oyuncunun, 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

Galatasaray'ın, Antalya kampına katılan Belçikalı futbolcu bireysel olarak çalışmıştı. İstanbul'da da takımla birlikte antrenmana katılmayan tecrübeli oyuncu, tam olarak hazır olmadan riske edilmeyecek.

Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçında Mertens'in yokluğunda forvet arkasında Juan Mata'yı kullanmıştı. İspanyol futbolcunun da sakatlanmasının ardından, o bölgede zorunlu bir değişiklik olacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Konya deplasmanında Nicolo Zaniolo'ya şans verebilir.

Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçında savunma tandemini de değiştirecek. Sarı kırmızılılarda, kart cezalısı Victor Nelsson yerine Kaan Ayhan'ın stoperde görev yapması bekleniyor.