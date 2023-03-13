Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tribünde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Aksaray'da dün izlemeye gittiği futbol maçında tribünde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan 16 yaşındaki Muhammet Eren Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 49 puanla ikinci sırada bulunan 68 Aksaray Belediyespor, dün sahasında Çankaya FK ile karşılaştı ve rakibini 4-2 mağlup etti.
Taraftar maçın başında depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya top ve bebek attı. Bu sırada ağabeyi Sinan Yılmaz ile maçı izlemek için giden Muhammet Eren Yılmaz, tribünde aniden fenalaştı.
Hazırda bekleyen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Eren Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Muhammet Eren Yılmaz, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Eren Yılmaz'ın, cenazesi öğle namazı sonrası Somuncu Baba Camii'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'na defnedilecek.
Etiketler: Aksaray
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