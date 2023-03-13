Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Temsilcimiz, 2-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında turu geçmek için sahaya çıkacak.

Teknik direktör Jorge Jesus 11'de bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. İlk maçta teknik heyetin beklediği performansı sergilemeyen futbolcular kulübeye çekilecek.

Arda Güler 11'e

Portekizli teknik adam, sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin yerine Arda Güler'e şans vermeyi düşünüyor.

Savunmanın solunda Lincoln Henrique'nin yerine ise Ferdi Kadıoğlu düşünülüyor. Jayden Oosterwolde'nin de bu bölge için diğer alternatif arasında.

Sevilla deplasmanında ikinci yarı oyundan alınan Miguel Crespo da kadroda olmayacak. Portekizli oyuncunun yerine orta sahada Miha Zajc görev alacak.