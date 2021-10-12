Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 00:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'a yeni stadyum sponsoru
Galatasaray Kulübü, stadyum isim hakları adına Timur Şehircilik Planlama A.Ş. ile 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 10 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, stadyum için yeni isim sponsorunu buldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Timur Şehircilik Planlama A.Ş. ile 10 yıllığına (5 yılı opsiyonlu) 725 milyon liralık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.
İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.
Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur. "
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
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