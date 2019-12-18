Spor
Galatasaray'a kayyum şoku18 Aralık 2019 Çarşamba 16:46 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 17:50
Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, Sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı.
Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75. maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.
Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.
Kaynak: DHA
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