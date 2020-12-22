Ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, 14. haftada İzmirli renktaşını ağırladı.

Müsabakanın 4. dakikasında Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 12. dakikada Arda Turan'ın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

İstanbul temsilcisi, 2 dakika sonra Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamayınca fark 1'e indi. İlk yarıda etkili bir futbol ortaya koyan Galatasaray, buna rağmen farkı açamadı ve devre arasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıda da iyi bir futbol oynayan sarı-kırmızılı takım, 63. dakikada Sofiane Feghouli'nin attığı golle farkı bir kez daha 2'ye çıkardı: 3-1. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu skorla ligdeki 8. maçını kazanan Galatasaray, puanını 26'ya çıkardı. Bir haftayı bay geçen Galatasaray, 14. hafta maçını henüz oynamayan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanları eşitledi. Sarı-kırmızılı ekip, averajla rakibinin gerisinde yer aldı.

Göztepe ise bu sezon üst üste 3, toplamda da 4. kez mağlup oldu. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, 18 puanda kaldı.

Ligde son 8 maçta 6. galibiyet

Galatasaray, ligde son 8 maçının 6'sını kazandı.

Ligin 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Emre Kılınç 2 ay sonra fileleri havalandırdı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig'de yaklaşık 2 ay sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda son olarak 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında gol sevinci yaşayan Emre, Göztepe karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Emre, bu sezon ligde 3 gole ulaştı.

Arda Turan ligde 2. kez gol attı

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü sarı-kırmızılı ekipte ilk golünü 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kaydeden Arda, Göztepe müsabakasında da fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Feghouli bu sezon ilk golünü attı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez ligde fileleri havalandırdı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Göztepe karşısında takımını 3-1 öne geçiren golü kaydederken, kendi adına sezonun ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekipte 2017-2018 ve 2018-2019'da elde edilen şampiyonluklarda attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çeken Feghouli, 94. Süper Lig karşılaşmasında 22. golünü buldu.

[Fotoğraf: AA]

Bartuğ, ilk kez A takımda forma giydi

Galatasaray'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, A takımla ilk maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikasında oyuna girmek için saha kenarına gelen ancak süre yetmediği için forma giyme şansını yakalayamayan Bartuğ, müsabakanın 90+3. dakikasında Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.

Aynı dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna giren 17 yaşındaki stoper Emin Bayram da bu sezon ilk kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Göztepe Süper Lig'de 3 maçtır kaybediyor

Göztepe'nin Süper Lig'deki mağlubiyet serisi 3 maça çıktı.

Ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen İzmir temsilcisi, 13. haftada Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray deplasmanından da 2-1'lik mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılı ekibin, puan hasreti 3 maça yükseldi.