Çin'den bir kulübün, deneyimli oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinden yararlanıp Guilherme'yi satın almak için sarı-kırmızılılarla anlaştı.

Sürpriz gelişme üzerine Guilherme bu akşam deplasmanda oynanank Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı.

"Oyuncu da bunu istiyor"

Teknik direktör İlhan Palut, müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin maç kadrosuna alınmamasıyla ilgili bilgi verdi.

"Guilherme yok. Yurt dışına transferiyle alakalı birtakım gelişmeler var. Oyuncu da bunu istiyor herhalde. Konsantrasyonunu yeterli görmedik. Birtakım endişeleri olabilir transfer öncesinde. Biz getirmemeyi uygun gördük."

Transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanacağı bildirildi. Göztepe'ye sezon başında Trabzonspor'dan gelen 29 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göz-Göz ile Süper Lig'de 10 maça çıkan Guilherme, 730 dakika sahada kalıp, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.