Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
Bonservis bedeli 4 sezon boyunca 5 taksitte ödenecek.
Dört yıllık sözleşme imzalanan Yusuf Demir'e ise sezon başına sırasıyla 650 bin euro, 750 bin euro, 850 bin euro ve 950 bin euro ödenecek.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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