Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Bonservis bedeli 4 sezon boyunca 5 taksitte ödenecek.

Dört yıllık sözleşme imzalanan Yusuf Demir'e ise sezon başına sırasıyla 650 bin euro, 750 bin euro, 850 bin euro ve 950 bin euro ödenecek.