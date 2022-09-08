Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fode Koita Kasımpaşa'ya döndü
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, eski futbolcusu Fode Koita'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Gineli santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Fode Koita, 2016-2021 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti. Gineli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Koita, bordo-mavili takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta bir gole imza attı.
Kaldığımız yerden devam!— Kasımpaşa (@kasimpasa) September 8, 2022
Kasımpaşamıza hoş geldin ???????????????? ???????????????????? pic.twitter.com/KbJVrkRLNt
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