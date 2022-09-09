Türk takımları Avrupa'da sahne aldı
Fenerbahçe ile Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında sahne aldı. Temsilcilerimiz sahadan iki galibiyet, bir beraberlik ve yenilgi ile ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, golü 35. dakikada Gustavo Henrique'nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Tsygankov'un golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
Kalan bölümde gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 90+2. dakikada yeni transferi Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.
Başakşehir Avrupa'da dört dörtlük
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda İskoçya'nın Hearts takımını 4-0 mağlup etti.
Başakşehir, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta Hearts ile karşılaştı.
Başakşehir Avrupa'da farklı kazanarak ilk haftayı lider kapattı.
Başakşehir'in gollerini 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 75. dakikada kendi kalesine Stephen Kingsley ile 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.
Geçen sezonu 4. bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Sırasıyla Maccabi Netanya, Breidablik ve Antwerp takımlarını eleyen turuncu lacivertliler gruplara kalmayı başarmıştı.
Sivasspor Slavia Prag ile berabere kaldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı.
Sivasspor, 4 Eylül Stadı'nda Slavia Prag'ı ağırladı. Müsabakayı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.
Slavia Prag'ın golünü 4. dakikada Peter Olayinka atarken, Sivasspor'un golünü 26. dakikada Dia Seba kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.
Trabzonspor Macaristan'da umduğunu bulamadı
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 yenildi.
Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yapamadı.
Bordo mavililer bin 112 günlük galibiyet hasretine son veremedi.
Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada ve penaltıdan 44. dakikada Tokmac Nguen ile 29. dakikada Traore kaydetti.
Trabzonspor'un gollerini ise yeni transferleri Maxi Gomez 39. dakikada, Umut Bozok 71. dakikada attı.
16. dakikada Ferencvaros'da Eldar Civic kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.
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