Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 avro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 avroluk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 avroluk ise şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.