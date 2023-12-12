Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçına taraflar baskılı başladı. A Grubu’nda 2. olabilmek için mücadele eden Galatasaray ve Kopenhag, tur için son dakikaya kadar maçı bırakmadı.

İlk yarı golsüz tamamladı. İki takımda gol yollarında varlık gösteremedi.

58. dakikada Lukas Lerager, Kopenhag’ı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan taraf oldu.

[Fotoğraf: DHA]

A Grubu’nun diğer karşılaşmasında Manchester United, Bayern Münih’e 1-0 mağlup oldu ve grubu son sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip ise 5 puanla A Grubu’nu 3. sırada tamamladı. Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e destek

Danimarka'daki önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e de destek mesajı verdi.

Tribünde üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu pankartı açtılar.

[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖENMLİ ANLARI

8. dakikada Elyounoussi'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ankersen'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

14. dakikada Angelino'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda, top araya giren savunma oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.

Galatasaray'ın daha etkili olduğu ancak takımların pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

GOL - 58. dakikada hızlı gelişen Kopenhag atağında Gonçalves, ceza sahası içine koşu yapan Achouri’nin önüne pasını aktardı. Achouri de bekletmeden kale önündeki Lerager’e pasını verirken, Lerager tek dokunuşla topu filelere gönderdi. 1-0

66. dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ziyech, kale önündeki Bakambu’ya verdiği pasta Claesson müdahalede bulunarak topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile yaptığı verkaçta ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı gitti.

75. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu’nun plase vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

82. dakikada Sergio Oliveira’nın ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada kendi sahasından çıkmaya çalışan Galatasaray’da topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’na faul yapan Lukas Lerager, hakem Daniele Orsato tarafından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada Hakim Ziyech, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Grabara topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Icardi’nin sert şutunu kaleci Grabara çeldi. Boşta kalan topu kontrol eden Bakambu’nun ortasında Oliveira dokundu, yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.

Mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı.

Kopenhag: Kamil Grabara, Elias Jelert, Denis Vavro, Peter Ankersen, Kevin Diks, Diogo Gonçalves (Andreas Cornelius dk. 67), Rasmus Falk, Lukas Lerager, Mohamed Elias Achouri (Nicolai Boilesen dk. 81), Mohamed Elyounoussi (Oscar Hojlund dk. 90), Viktor Claesson

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Barış Alper Yılmaz dk. 78), Lucas Torreira (Sergio Oliveira dk. 78), Kaan Ayhan (Dries Mertens dk. 61), Tete (Hakim Ziyech dk. 61), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Cedric Bakambu dk. 65), Mauro Icardi

Gol: Lerager (dk. 58) (Kopenhag)

Kırmızı kart: Lukas Lerager (dk. 90) (Kopenhag)

Sarı kartlar: Elias Jelert (Kopenhag), Zaha (Galatasaray)

Stat: Parken Stadı

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini