Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

11-12 Aralık tarihlerinde Çorum Yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası bugün yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi ve kupalar sahiplerini buldu.

Yalova Termal Belediyesi takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, MKE Ankaragücü Astor Şarj Spor Kulübü ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporcular

53 kiloda Yalova Termal Belediyespor'dan Şevval Çayır, 57 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Ebru Dağbaşı, 68 kiloda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Nesrin Baş ve 76 kiloda MKE Ankaragücü Astor Şarj'dan Nazar Batır birinci oldu.

Müsabakalar sonucu dereceye giren sporculara ödülleri Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.

Aşgın, gazetecilere, Türkiye'de güreşin kalbinin Nazmi Avluca Grekoromen Türkiye Şampiyonası ve Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası ile 5 gün boyunca Çorum'da attığını söyledi.

Organizasyonların başarıyla tamamlandığını belirten Aşgın, "Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Organizasyon için Çorum'u tercih etmelerinden dolayı Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Kentte yeni inşa edilen spor salonunun güreş şampiyonasıyla hizmet vermeye başladığını dile getiren Aşgın, "Çorum olarak bundan sonra da birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağız. Yeni salonumuz Türk sporuna yakışır bir salon oldu." İfadelerini kullandı.