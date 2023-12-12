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Spor
AA 12.12.2023 19:25

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Antalya'da başladı

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, organizasyona 81 ilde, il müsabakaları sonrası barajları aşan yaklaşık 125 özel sporcunun (down, otizm ve mental) katıldığını söyledi.

Aydın, şampiyonada dereceye girenler arasından milli takıma seçilecek özel sporcuların, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, 13 Aralık Çarşamba günü sona erecek.

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