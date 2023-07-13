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Spor
TRT Haber 13.07.2023 20:38

Galatasaray yeni transferi Angelino'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, İspanyol futbolcu Angelino'nun transferini KAP'a bildirdi.

Galatasaray yeni transferi Angelino'yu KAP'a bildirdi

Kulübün sosyal medya hesabından Angelino transferinin ayrıntıları paylaşıldı.

"Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."


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