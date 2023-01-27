İki takım arasında geride kalan 15 maçın 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 4'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 13 kez havalandırdı.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Bitexen Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Giresun'daki maçlar

Rekabette Giresun'da oynanan 7 maçın 5'i berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti.

Giresun'daki müsabakalarda Galatasaray 6 kez ağları havalandırırken, ev sahibi takım ise 5 kez topu filelere gönderdi.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Giresunspor karşısındaki en farklı galibiyetini 1971-1972 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 4-0'lık skorla elde etti.

Giresunspor ise rakibi karşısında en farklı galibiyetine, 1974-1976 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta 3-1'lik skorla ulaştı.