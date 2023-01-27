Galatasaray ve Giresunspor arasında 16. randevu
Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 15 maçın 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 4'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 13 kez havalandırdı.
Taraflar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Bitexen Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.
Giresun'daki maçlar
Rekabette Giresun'da oynanan 7 maçın 5'i berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti.
Giresun'daki müsabakalarda Galatasaray 6 kez ağları havalandırırken, ev sahibi takım ise 5 kez topu filelere gönderdi.
En farklı galibiyetler
Galatasaray, Giresunspor karşısındaki en farklı galibiyetini 1971-1972 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 4-0'lık skorla elde etti.
Giresunspor ise rakibi karşısında en farklı galibiyetine, 1974-1976 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta 3-1'lik skorla ulaştı.
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