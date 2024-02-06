Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti.

Yeni transfer Vinicius golle başladı

Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.

Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

Beş dakikada VAR'dan 2 penaltı

Galatasaray, yaklaşık 5 dakikada 2 kez Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı.

Mücadelenin 31. dakikasında ceza sahası içinde kaleci Akın Alkan'ın müdahalesiyle Wilfried Zaha yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'daki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve 34. dakikada penaltı noktasını işaret etti.

İkinci penaltı pozisyonu 38. dakikada yaşandı. Tete'nin ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içindeki Mehmet Özcan'dan döndü. Devam kararı veren hakem Metoğlu, VAR'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarındaki monitöre geldi. Mehmet'in topa kolla müdahale ettiğini belirleyen Metoğlu, 39. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. İlk penaltıda Halil Dervişoğlu, ikincisinde ise Tete ağları havalandırdı.

Ayrıca Bandırmaspor'un 60. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Penaltıyı atanı "taş-kağıt-makas" belirledi

Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıyı kullanacak futbolcu, "taş-kağıt-makas" oyunuyla belirlendi.

Sarı-kırmızılı takımın 36. dakikada kullandığı penaltıda topun başına Halil Dervişoğlu, Tete ve Barış Alper Yılmaz geçmek istedi. Üç futbolcu arasında penaltı kullanmak için "taş-kağıt-makas" oyunu oynandı.

Bu oyunu kazanan Halil, penaltı atışı kullandı.

Sanchez'in gol sayısı 2'ye çıktı

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı formayla 2. kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya katılan 27 yaşındaki stoper, 12'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 18. maçına çıktı.

Süper Lig'de bir kez gol sevinci yaşayan Sanchez, Bandırmaspor mücadelesinde de fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.

Halil Dervişoğlu 4, Tete 3 gole ulaştı

Sarı-kırmızılı takımın hücum oyuncularından Halil Dervişoğlu 4, Tete ise 3. golünü attı.

Galatasaray'da 14 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkan Halil, Bandırmaspor mücadelesiyle Türkiye Kupası'nda 2. kez forma giydi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 golü bulunan Halil, Türkiye Kupası'nda da 2. kez ağları sarstı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 golü bulunan Tete, Türkiye Kupası'nda ise 2. kez gol kaydetti.

Ali Yeşilyurt ve Gökdeniz, ilk kez A takım formasını giydi

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ali Yeşilyurt ile 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, A takımla ilk kez bir resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Ali, Bandırmaspor mücadelesinin 68. dakikasında Kazımcan Karataş'ın yerine dahil oldu. Almanya'nın Borussia Dortmund takımından sezon başında alınan Gökdeniz ise 87. dakikada Wilfried Zaha'nın yerine oyuna dahil edildi.

İki genç futbolda da Galatasaray A Takımı ile ilk heyecanını yaşadı.