Galatasaray kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray, Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada sol taraftan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Zaha’nın pasında Halil Dervişoğlu şutunu çekti ve top savunmadan döndü. Ceza sahası içi sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Zaha, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 27. dakikada sağ taraftan Eyüp Aydın’ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada sağ taraftan Levent Ayçiçek’in yaptığı ortada altıpas çizgisinin gerisinde Doğan Can Davas’ın kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç’in çizgide yaptığı kurtarış sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

31. dakikada Tete’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında Zaha’nın vuruşunda kaleci Akın Alkan kurtarışı sonrası meşin yuvarlak tekrar Zaha’nın önünde kaldı. Pozisyonun devamında kaleci Akın Alkan’ın müdahalesiyle Zaha yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Meteoğlu penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 36. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Halil Dervişoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

38. dakikada Tete’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mehmet Özcan’dan döndü. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Özcan’ın elle müdahalesini tespit etti ve maçta ikinci kez penaltı kararı verdi.

GOL - 40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Tete, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

GOL - 45+3. dakikada Emre Adıgüzel'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Sergen Piçinciol, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 3-1

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

56. dakikada Eyüp Aydın’ın sol tarafta kullandığı kornerde altıpas çizgisi gerisinde Halil Dervişoğlu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından auta gitti.

60. dakikada sağ kanattan Levent Özçiçek’in yaptığı ortada ceza sahası sol çaprazında sol ayağıyla topu önüne alan Mustafa Çeçenoğlu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla hakem Muhammet Ali Meteoğlu golden önce Levent Özçiçek’in pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek, golü iptal etti.

GOL - 77. dakikada Galatasaray yarı sahasının sağ tarafından Levent Özçiçek’in kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin gerisinde iyi yükselen Mulumba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

GOL - 90+5. dakikada Gökdeniz Gürpüz’ün pasında ceza yayı sağ tarafından topa birlikte ceza sahasına giren Tete’nin içeri çevirdiği topta altıpas içerisinde Vinicius’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2

Galatasaray, konuk ettiği Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Ali Turap Bülbül dk. 68), Sanchez (Nelsson dk. 61), Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş (Ali Yeşilyurt dk. 68), Ndombele, Eyüp Aydın (Efe Akman dk. 61), Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha (Gökdeniz Gürpüz dk. 87), Vinicius



Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Batuhan Yayıkcı (Mücahit Albayrak dk. 71), Emre Adıgüzel, Levent Ayçiçek (Aygün Özışıkyıldız dk. 83), Mehmet Özcan (Mulumba dk. 65), Foor, Doğan Can Davas (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46), Djitte (Badji dk. 71)



Goller: Sanchez (dk. 6), Halil Dervişoğlu (dk. 36 pen.), Tete (dk. 40 pen.), Vinicius (dk. 90+5) (Galatasaray), Sergen Piçinciol (dk. 45+3), Mulumba (dk. 77) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Eyüp Aydın (Galatasaray), Mehmet Özcan, Akın Alkan (Bandırmaspor)

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

