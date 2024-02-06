Açık 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.02.2024 22:33

Barcelona İspanyol basketbolcu Ricky Rubio'yu kadrosuna kattı

İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, eski oyuncusu Ricky Rubio'yu renklerine bağladı.

Barcelona İspanyol basketbolcu Ricky Rubio'yu kadrosuna kattı
[Fotograf: İHA]

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki İspanyol basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli oyun kurucunun iyileşme süreci tamamlandıktan sonra takıma katılacağı ifade edildi.

Kariyerine Joventut Badalona'da başlayan Rubio, 2009-2011 yıllarında görev aldığı Barcelona ile 2 İspanya Kral Kupası, birer kez THY Avrupa Ligi ve İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Rubio, daha sonra Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns ve Cleveland Cavaliers formaları giydi.

Barcelona ile 30 Ocak'tan bu yana antrenmanlara katılan Rubio, zihinsel sağlık sorunları nedeniyle NBA kariyerine son vermişti.

Rubio, 13 yıllık NBA kariyeri boyunca normal sezonlarda 10,8 sayı, 7,4 asist ve 4,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

ETİKETLER
Basketbol Barcelona Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Galatasaray kupada çeyrek finalde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
Şili'nin eski Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında öldü
22:59
Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör hayatını kaybetti
22:52
Ardahan-Göle kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 27 araç kurtarıldı
22:49
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
23:01
ABD'deki silahlı okul saldırısında 4 kişiyi öldüren failin annesi de suçlu bulundu
22:35
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimiz dayanışma örneği sergiledi
Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ