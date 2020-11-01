Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray-Spor Toto maçına koronavirüs ertelemesi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın yapılacak Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto müsabakası, konuk takımdaki koronavirüs vakası nedeniyle ertelendi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşma, başkent temsilcisinde 1 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkması, diğer oyuncuların da temaslı olması sebebiyle ertelendiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Spor Toto'nun Covid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
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