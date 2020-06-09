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Galatasaray Sneijder'in doğum gününü kutladı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in 36. yaş gününü kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, Sneijder'in Türk Telekom Stadı'nda Juventus'a attığı golün videosuyla birlikte paylaşılan mesajda, "İyi ki doğdun Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı." ifadeleri kullanıldı.
İyi ki doğdun @sneijder101010!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 9, 2020
8 kupa
46 gol
Unutulmaz onlarca anı...
Sizin, Wesley Sneijder'in Galatasaray kariyerinde unutamadığınız an hangisi? https://t.co/euPSFOOrK9
Etiketler: Wesley Sneijder GalatasaraySon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 19:59
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