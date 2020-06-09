Danıştaydan yapılan açıklamada, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazı üzerine küme düşme kararının askıya alındığı belirtilerek 2020-2021 sezonu Ligue 1 formatının yeniden gözden geçirilmesi konusunda Fransa Futbol Federasyonuna çağrıda bulunuldu.

Ligin yeniden başlatılması yönünde Olympique Lyon Kulübünün yaptığı itirazın ise kabul edilmediği bildirildi.

Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılarak Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.