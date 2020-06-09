Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'deki teknik adam konusunu Milliyet Gazetesine değerlendirdi.

"Fenerbahçe’nin hayatımda başka bir yeri var"

"Teknik direktör konusu kolay değil. Göreve başlayacak ismin de işi kolay olmayacak. Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor. Fenerbahçe’nin hayatımda başka bir yeri var. Erol Bulut olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Bende özel bir yeri var. Ben de bunun karşılığını sahada vermeye çalıştım."

Erol Bulut, yerli teknik adamların ligi iyi tanıdığı için daha başarılı olabileceğini belirtti.

"Üç büyüklere çok büyük yabancı hocalar geldi. Ancak bizim ligi biraz küçümsüyorlar. Yabancı oyuncu da alacağı ücrete bakıyor. Ama sonra ligin zor olduğunu anlıyorlar."

"Yabancının serbest olmasından yanayım"

Erol Bulut, yabancı sınırı konusunu da değerlendirdi.

"Yabancının serbest olmasından yanayım. Türkiye’de ‘altyapıdan futbolcu çıkmıyor’ diyoruz. Gerçekleri görmemiz lazım. Altyapıdan üç yılda bir kişi çıkıyor. Sattık diye seviniyoruz. Yabancı ülkelerde 10-15 oyuncu çıkıyor."