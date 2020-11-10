Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yönetim kurulu, oy birliğiyle olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan genelge çerçevesinde, seçimin yapılabilmesi için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunulacak.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır.



Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde izin alınması için başvuru yapılacaktır. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 10, 2020

Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığa adaylığını açıkladı

Galatasaray'da yönetim kurulunun 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere aldığı seçim kararının ardından Burak Elmas, başkanlığa adaylığını açıkladı.

Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. https://t.co/2jljp4NqlW — Burak Elmas (@burakelmas_tr) November 10, 2020

Bilindiği üzere 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski başkanı Metin Öztürk de Galatasaray başkanlığına adaylığını duyurmuştu.