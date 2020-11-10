Galatasaray’da, Fatih Terim’in hesabı tuttu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından başlayarak milli araya 9 puanla girmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adamın düşüncesi gerçekleşti.

Şampiyonluk yarışının içine yeniden giren Galatasaray’da Fatih Terim'in, futbolcularına bundan sonra puan kaybı yaşamamaları gerektiğini söylediği öğrenildi.

Diğer yandan Galatasaray, milli maçlar için lige verilen arayı avantaja çevirmek istiyor. Demir Grup Sivasspor deplasmanda ortaya konan futboldan memnun olan teknik heyet, oyunun pratiğini bu boşlukta daha fazla yapmak istiyor.

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan futbolcuların da milli arada iyileşmesi bekleniyor. Saracchi’nin, Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapabileceği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmeyen Falcao’nun ise tedavisine devam ediliyor.