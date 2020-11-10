Fenerbahçe teknik heyeti, İttifak Holding Konyaspor yenilgisini yol kazası olarak görüyor.

Kazanan takımı bozmama prensibine sahip olan teknik direktör Erol Bulut, Sosa'nın sakatlığı sonrasında İttifak Holding Konyaspor maçında saha diziliminde değişiklikler yapmak zorunda kalmıştı.

PAOK'ta 10 numara pozisyonunda oynayan Pelkas'ı o bölgeye çeken Erol Bulut, Yunan oyuncudan boşalan sol kanatta da Thiam'a şans vermişti. Ancak yapılan bu değişiklikler, sarı lacivertlilere istediği sonucu getirmedi.

Bazı futbolcularının performansından memnun olmayan Erol Bulut'un, milli ara sonrasında oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroda revizyona gitmeyi düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin, Altay Bayındır, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Enner Valencia, Ally Samatta, Dimitrios Pelkas ve Marcel Tisserand milli takımlarda bulunuyor.

Bu oyuncuların dönüşü sonrasında taktik çalışmalara ağırlık verecek olan Erol Bulut'un, sahaya süreceği 11'i de bu dönemde belirleyeceği ifade edildi.