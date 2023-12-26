Galatasaray savunmada başarılı

Galatasaray, ligde topladığı 44 puanla zirve mücadelesini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Şu ana dek 17 maça çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda kalesinde 9 gol gördü. Sarı kırmızılılar, ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor.

Galatasaray, bu istatistiğiyle ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana en iyi sezonunu geçiriyor.

Galatasaray, bu sezon 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Fernando Muslera, 16 lig maçında sarı kırmızılıların kalesini korudu.

Uruguaylı file bekçisi, bu karşılaşmaların 9'unda gol yemedi.

Günay Güvenç ise Kasımpaşa maçının bir bölümünde ve Vavacars Fatih Karagümrük karşısında görev aldı. Tecrübeli file bekçisi, bu maçlarda rakiplerine geçit vermedi.