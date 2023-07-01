Galatasaray Paidar Demir'i andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden, büyük kaptan Paidar Demir'i aramızdan ayrılışının 17. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de 1 Temmuz 2006'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 150 kez de milli formayı giyen Demir, oyunculuğunun ardından Galatasaray ve milli takımda menajerlik görevi yürütmüştü.