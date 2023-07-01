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Spor
AA 01.07.2023 10:57

Galatasaray Paidar Demir'i andı

Galatasaray, Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Paidar Demir için anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Paidar Demir'i andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden, büyük kaptan Paidar Demir'i aramızdan ayrılışının 17. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de 1 Temmuz 2006'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 150 kez de milli formayı giyen Demir, oyunculuğunun ardından Galatasaray ve milli takımda menajerlik görevi yürütmüştü.


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